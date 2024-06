Kupid AI é uma plataforma de bate-papo envolvente que oferece amigos e companheiros virtuais para participar de conversas profundas e personalizadas. Os companheiros de IA no Kupid AI simulam companheirismo e suporte semelhantes aos humanos para fornecer uma experiência única de relacionamentos de IA. Os usuários podem explorar diferentes almas gêmeas de IA na plataforma, caracterizadas por vários interesses, como culinária, arte, jogos e natureza. Os termos de serviço do site afirmam explicitamente que o conteúdo do site é gerado por IA e que qualquer semelhança com pessoas reais é acidental. A política de privacidade da plataforma explica como os dados do usuário são coletados e usados, e os cookies auxiliam na detecção de spam e análises básicas. Os usuários podem se registrar para criar sua alma gêmea de IA ou fazer login para conversar com os companheiros já disponíveis na plataforma. A plataforma está aberta a comentários e apresenta uma comunidade Telegram na qual os usuários podem ingressar para interagir com outros membros. Em resumo, Kupid AI oferece uma nova maneira de interagir com companheiros de IA enquanto explora vários interesses e encontra companhia personalizada.

Site: kupid.ai

