Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Kualitee no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Kualitee é uma plataforma de gerenciamento de testes alimentada por IA que ajuda as equipes a otimizar seus processos de teste e fornecer software de alta qualidade com mais rapidez. Ele oferece um conjunto abrangente de recursos, incluindo gerenciamento de casos de teste, execução de testes, gerenciamento de defeitos e relatórios e análises. Seu mecanismo Gen AI, Hootie, gera casos de teste com base em histórias de usuários e cenários de teste. Através de forte rastreabilidade, o Kualitee facilita a localização e correção de bugs, para que seu software seja o melhor possível. Você pode escolher entre planos na nuvem ou locais e integrar-se a uma série de outras ferramentas de software líderes. Kualitee é altamente escalável e personalizável, tornando-o ideal para equipes de todos os tamanhos.

Site: kualitee.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Kualitee. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.