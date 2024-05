Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Rastreando movimentos em escala milimétrica do espaço. Na KorrAI, medimos o movimento do solo (subsidência do solo) a partir de satélites, identificando o risco antes que se torne um desastre. Oferecemos mapas de risco rápidos e precisos para diversos setores, permitindo decisões mais inteligentes em um clima em mudança.

