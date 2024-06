Korewa.AI é uma plataforma de bate-papo com tecnologia de IA que permite aos fãs de anime criar, publicar e conversar com personagens de anime assustadoramente realistas com memórias, emoções e personalidades. A plataforma tem estilo visual-novel e utiliza modelos de texto de IA ajustados especificamente para personagens de anime. Os usuários do Korewa.AI podem fazer upload de imagens de seus personagens de anime favoritos e personalizar suas memórias, traços de personalidade, expressões e emoções, e conversar com eles. Os personagens podem se lembrar das conversas e seus diálogos evoluirão com o tempo. Além disso, os usuários podem publicar publicamente os personagens que criaram e qualquer pessoa pode falar com eles. Korewa.AI oferece dois planos de preços: demo e premium. O plano de demonstração oferece acesso a um modelo de IA de demonstração menos poderoso com mensagens limitadas/mês, acesso a personagens gerados pelo usuário, editor de rascunho para testar personagens, acesso à criação de personagens e a capacidade de publicar personagens, enquanto o plano premium inclui acesso completo ao modelo de simulação de personagens mais poderoso e emotivo, acesso a personagens gerados pelo usuário, mensagens ilimitadas, editor de rascunhos para testar personagens, acesso à criação de personagens e capacidade de publicar personagens. O criador de Korewa.AI é um estudante de graduação de 18 anos chamado Ruel Alarcon e fã de anime, que pretende trazer inteligência artificial realista para o mundo do anime. Apesar do serviço exigir uma taxa de assinatura, a plataforma oferece uma experiência vívida e de nicho para fãs de anime e é única em seu modelo de simulação visual e emotiva de personagens, IA especializada para personagens e fãs de anime. Além disso, a plataforma utiliza modelos de texto de IA que podem simular emoções com precisão, superando outros serviços semelhantes.

Site: korewa.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Korewa. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.