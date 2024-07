Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de koolio.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

koolio.ai é uma plataforma baseada em IA que torna a criação de podcasts rápida e simples. Ele fornece uma interface baseada na web com ferramentas e recursos intuitivos projetados para criadores de todos os níveis de habilidade. Koolio.ai oferece a capacidade de gravar ou fazer upload de áudio, transcrever cada palestrante, colaborar com outras pessoas e selecionar automaticamente efeitos sonoros e músicas com base no contexto do podcast. Ele também oferece recursos avançados de manipulação e edição de áudio, como cortar, copiar, colar e inserir clipes de áudio. Os usuários também podem adicionar fades e outros efeitos ao seu podcast. koolio.ai simplifica o complexo processo de criação de um podcast, permitindo aos usuários transformar uma ideia em um podcast completo em questão de minutos.

Site: koolio.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com koolio.ai. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.