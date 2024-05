A Knowlarity é a maior fornecedora de soluções de comunicação baseadas em nuvem para empresas nos mercados do Sudeste Asiático e do Oriente Médio. A Knowlarity está sediada em Cingapura e foi fundada em 2009. A Knowlarity foi pioneira em uma tecnologia de comunicação em nuvem exclusiva para os mercados da Ásia e do Oriente Médio em 2009 e hoje tem mais de 15.000 clientes empresariais pagantes nesses mercados. Ele ajuda a empresa a aumentar sua receita mais rapidamente com sua plataforma proprietária de tecnologia de comunicação com o cliente, SuperReceptionist. Nos últimos 7 anos, a empresa cresceu do zero para se tornar um empreendimento global com mais de 300 funcionários, 1.000 parceiros e 8 escritórios na Índia, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Conhecida por sua inovação e excelência em processos, a Knowlarity recebeu vários prêmios, como o Amazon Excellence Award, a startup do ano Silicon India, Nasscom Emerge 50. A empresa levantou capital de investidores globais como Delta Partners, Sequoia Capital e fundo Mayfield. e conta com a confiança de empresas globais, incluindo Google, Amazon, Uber, Practo, Ola, Zomato, Swiggy, Deliveroo, Yzer, entre outras.

