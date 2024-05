Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Keeping no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Keeping é a primeira plataforma de suporte ao cliente do mundo integrada ao Gmail. Atribua solicitações de suporte ao cliente a colegas de equipe, deixe notas privadas e defina status, tudo diretamente no Gmail. Fundada em 2016 e com sede em Nova York, construímos o Keeping para equipes que fazem mais do que apenas suporte ao cliente. Se você está ocupado conciliando solicitações importantes dos clientes com o resto do seu trabalho, estamos felizes por ter nos encontrado, porque criamos o Keeping para você.

