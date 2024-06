Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

KamTape é uma comunidade de compartilhamento de vídeos que traz de volta o que você adorava no YouTube dos anos 2000. Você pode assistir e compartilhar vídeos originais em todo o mundo por meio de uma experiência na Web que funciona nos navegadores mais conhecidos por meio de Javascript ou Flash. Todos podem assistir a vídeos no KamTape.com. As pessoas podem ver relatos em primeira mão de eventos atuais, encontrar vídeos sobre seus hobbies e interesses e descobrir o que é peculiar e incomum. À medida que mais pessoas capturam momentos especiais em vídeo, o KamTape está capacitando um conjunto diversificado de pessoas em toda a Internet para compartilhar como é o seu mundo e trazer de volta o que já foi.

Site: kamtape.com

