Bonfire é um chatbot de concierge B2B EaaS (experiência como serviço), que utiliza IA para permitir que as empresas cativem seus usuários com experiências envolventes desde a primeira interação. A Bonfire permite que as empresas criem chatbots com tecnologia de IA, treinados com base em seus dados. Basta conectar os aplicativos que você usa para treinar a IA, definir o caso de uso e integrá-lo ao seu site – sem necessidade de codificação.

Site: justbonfire.com

