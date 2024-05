Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Jovian no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Jovian é uma universidade online para desenvolvimento de software e ciência de dados. Oferecemos programas práticos e focados no setor que ajudam os profissionais a aprender habilidades técnicas, construir projetos do mundo real e avançar em suas carreiras. Os alunos aprendem habilidades práticas, criam projetos de portfólio do mundo real e passam por treinamento de preparação para o trabalho. Nossos tutores oferecem orientação e mentoria 24 horas por dia, 7 dias por semana, no Slack e Zoom. Os alunos também têm acesso a empregos com mais de 200 parceiros de contratação.

Site: jovian.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Jovian. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.