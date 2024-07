JackRabbit Ops é um software de documentação de IA que ajuda as empresas a criar e gerenciar com eficiência a documentação de seus processos. É alimentado por Inteligência Artificial que gera documentação de processos com rapidez e precisão em apenas 24 horas. Com o JackRabbit Ops, as empresas podem adicionar dados de modelos, importar, vídeo e conversar para criar processos que treinam a IA. A IA então fornece respostas a perguntas apoiadas pelos processos de negócios. Além disso, os processos gerados pela IA são facilmente revistos e atualizados para criar respostas perfeitas. Sem necessidade de cartão de crédito e sem complicações, as empresas podem começar a usar o JackRabbit Ops hoje para agilizar a documentação do processo e mudar seu foco para a ação.

Site: jackrabbitops.com

