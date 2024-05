Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de izi.TRAVEL no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

izi.TRAVEL é a plataforma aberta para contar histórias. Desenvolvemos a infraestrutura que fornece às instituições patrimoniais e outros fornecedores de conteúdo tecnologia de guia de áudio móvel gratuita e aberta e torna a exploração de museus e cidades mais inspiradora e enriquecedora para visitantes e viajantes. Na izi.TRAVEL acreditamos no poder da aprendizagem. Criamos tecnologia que constrói novos caminhos para a descoberta. Estamos a ajudar museus, instituições culturais e centros de arquivo a colmatar a lacuna entre os meios de comunicação tradicionais e as novas plataformas digitais em rápida evolução, com foco em guias de áudio que melhoram a experiência educativa dos visitantes. Usando nosso sistema gratuito de gerenciamento de histórias baseado na web, você simplesmente grava e carrega suas histórias em áudio, vincula-as aos locais ou sites de sua escolha e adiciona quantas fotos, vídeos e questionários desejar. Os visitantes podem desfrutar e compartilhar seus guias de áudio através do aplicativo gratuito izi.TRAVEL em seus smartphones.

