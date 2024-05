IVEPOS é o software POS (ponto de venda) gratuito desenvolvido para seu restaurante, lojas de varejo, café, bar, padaria, cafeteria, mercearia, salão e spa, lavagem de carros, food truck e pizzaria da Intuition Systems. Use o sistema de ponto de venda IVEPOS em vez de uma caixa registradora e acompanhe as vendas e o estoque em tempo real, gerencie funcionários e lojas, interaja com os clientes e aumente sua receita. Sistema POS móvel - Venda a partir de um smartphone, tablet ou sistema POS - Emita recibos impressos ou eletrônicos - Aceite vários pagamentos - Aplique descontos e emita reembolsos - Rastreie movimentos de dinheiro - Digitalize códigos de barras com a câmera integrada - Continue registrando vendas mesmo quando estiver offline - Conecte uma impressora de recibos, leitor de código de barras e gaveta de dinheiro - Defina privilégios para funcionários - Gerencie várias lojas e dispositivos POS a partir de uma única conta Gerenciamento de estoque - Rastreie o estoque em tempo real - Defina níveis de estoque e receba notificações de estoque baixo - Importação e exportação em massa inventário de/para um arquivo CSV - Gerenciar itens com variantes - Transferir estoques - Gerenciar estoques de fornecedores Análise de vendas - Visualizar receita, vendas médias e lucro - Acompanhar tendências de vendas e reagir prontamente às mudanças - Determinar itens e categorias mais vendidos - Rastrear finanças e identificar discrepâncias - Visualizar histórico completo de vendas - Consultar relatórios sobre tipos de pagamento, modificadores, descontos e impostos - Exportar dados de vendas para planilhas CRM e Fidelização de Clientes - Construir uma base de clientes - Enviar promoções aos clientes para aumentar as vendas - Gerenciar créditos de clientes - Obtenha feedback dos clientes e melhore os negócios - Execute um programa de fidelidade para recompensar os clientes por suas compras recorrentes Recursos de restaurante e bar - Conecte impressoras de cozinha ou o aplicativo IVEPOS Kitchen Display - Use opções de refeições como jantar no local, comida para viagem ou entrega - Gerencie tickets de pedidos de cozinha - Gerencie mesas - Dividir contas ou mesclar mesas - Enviar tickets de pedidos de cozinha para várias cozinhas - Os garçons podem receber pedidos do cliente na mesa e enviá-los para a cozinha com o aplicativo IVEPOS Waiter - Aceitar pedidos de parceiros de comida on-line Zomato/Uber eats e swiggy - Gerenciar ingredientes com eficiência e aumentar os lucros

Site: ivepos.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com IVEPOS. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.