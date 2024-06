Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de IrisVR Prospect no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

IrisVR, parte de The Wild, é uma marca líder em revisão imersiva de design e colaboração em realidade virtual. Produto principal do IrisVR, o Prospect é usado por equipes BIM e VDC, empresas de design e engenheiros que coordenam modelos 3D e implementam processos de projeto e construção. Como o IrisVR se integra ao Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp e outras ferramentas 3D prontas para uso, você pode criar instantaneamente uma experiência de VR imersiva que permite fazer apresentações aos clientes e trabalhar de maneira mais eficaz com sua equipe. O IrisVR funciona com os headsets Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift e Windows MR. O IrisVR oferece um teste gratuito de 14 dias, que você pode iniciar em www.irisvr.com.

Site: irisvr.com

