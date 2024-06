Instant Singer é uma ferramenta alimentada por IA que permite aos usuários se tornarem cantores em apenas dois minutos. Com esta ferramenta, os usuários podem clonar sua própria voz gratuitamente e substituir facilmente a voz de qualquer cantor pela sua, simplesmente clicando em um botão. Ele oferece uma seleção de vozes para escolher e os usuários podem trocá-las facilmente por qualquer música de sua escolha. O processo de uso do Instant Singer leva apenas dois minutos para ser concluído, o que o torna rápido e eficiente. Os usuários têm a opção de se gravar cantando a música "Twinkle, Twinkle, Little Star" ou converter qualquer música de sua escolha colando o link do YouTube. A ferramenta promete fornecer resultados de alta qualidade e oferece um teste gratuito, permitindo aos usuários experimentar quatro amostras convertidas antes de se comprometerem com as opções pagas. O Instant Singer tem diferentes planos de preços disponíveis, incluindo um Starter Pack que oferece clonagem de voz e quatro amostras gratuitas. . Para usuários que buscam funcionalidades e conversões adicionais, existe o Lite Pack disponível para compra por US$ 1,99 por crédito, fornecendo dois créditos por conversão. O Pro Pack oferece oito créditos por conversão a uma taxa reduzida de US$ 1,49 por crédito. O suporte ao cliente está disponível através da plataforma Discord. Resumindo, Instant Singer é uma ferramenta alimentada por IA que permite aos usuários clonar sua voz e substituir perfeitamente os vocais de qualquer música pelos seus próprios. Oferece várias opções de preços, proporciona uma experiência rápida e fácil de usar e promete resultados de alta qualidade.

Site: instantsinger.com

