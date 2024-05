Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Infrascale no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Infrascale é uma empresa de DRaaS que usa a nuvem para erradicar o tempo de inatividade. Fundada em 2011, a empresa pretende dar a todas as empresas a capacidade de se recuperarem de um desastre - de forma rápida, fácil e acessível. Combinar software inteligente com o poder da nuvem é como a Infrascale rompe a barreira de custos de recuperação de desastres sem hardware complexo e caro. A Infrascale proporciona às empresas a confiança necessária para lidar com o inesperado, erradicando o tempo de inatividade, proporcionando maior segurança e disponibilidade sempre ativa.

Site: infrascale.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Infrascale. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.