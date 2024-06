Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ImagetoCartoon no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

ImagetoCartoon é um cartunizador de IA online que converte seu rosto em estilo de desenho animado ou anime. Ele é alimentado pela mais recente tecnologia de desenho animado de IA e pode converter uma imagem em desenho animado em segundos. O uso é gratuito e não requer nenhuma conta ou pagamento. O cartunista AI tem uma variedade de mais de 50 efeitos para escolher e pode criar avatares, personagens e emojis de desenhos animados. Também oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e nenhuma das imagens é armazenada no sistema. Os usuários podem baixar o aplicativo Cartoonize para celular e Mac para editar e transformar selfies em desenhos animados. ImagetoCartoon também é compatível com Image to Sketch, Image to Caricature e outras ferramentas de desenho animado. É seguro usar sem pagamentos ou imagens armazenadas. Todas as imagens serão apagadas dentro de 3 horas.

Site: imagetocartoon.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ImagetoCartoon. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.