IM Creator, ou IM, é uma empresa de software e hospedagem com sede na cidade de Nova York e escritório em Tel Aviv, Israel. O IM Creator foi fundado pelo CEO Jonathan Saragossi em 2011. As ferramentas do IM Creator permitem que indivíduos e empresas criem e mantenham sites, blogs e lojas online HTML5 sem escrever código.

Site: imcreator.com

