IconifyAI é um poderoso gerador de ícones de aplicativos baseado em IA que permite aos usuários criar ícones profissionais para seus aplicativos ou sites em questão de segundos. Possui uma ampla seleção de estilos, formas, cores e objetos para escolher, permitindo aos usuários personalizar seus ícones para representar perfeitamente sua marca. Com o IconifyAI, os usuários podem gerar até 80 ícones por apenas US$ 17, 160 ícones por US$ 27 ou 400 ícones por US$ 37. Os ícones gerados são imagens PNG de alta resolução (1024x1024) e os usuários têm propriedade total do ícone, incluindo direitos de venda e direitos autorais. IconifyAI é adorado pelos clientes por seu processo de design rápido e automatizado e pela capacidade de gerar ícones que se adaptam perfeitamente à sua marca. Além disso, caso os usuários não estejam totalmente satisfeitos com o ícone gerado, podem entrar em contato com a equipe do IconifyAI para ajustá-lo às suas necessidades.

Site: iconifyai.com

