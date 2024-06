Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de IcoMoon no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

IcoMoon vem gerando pacotes de ícones desde seu lançamento em novembro de 2011. Foi a primeira ferramenta que permitiu gerar fontes de ícones personalizadas. Hoje, os recursos do IcoMoon se expandiram muito além das fontes de ícones. A IcoMoon está se esforçando para construir e fornecer a melhor ferramenta de iconografia e gerenciamento de ícones para perfeccionistas. A biblioteca de ícones do IcoMoon apresenta alguns dos melhores conjuntos de ícones que existem. Todos esses ícones são feitos à mão e ajustados em pixels. O aplicativo IcoMoon permite que você crie e use seus próprios pacotes de ícones em muitos formatos diferentes, incluindo SVG, Polymer, PDF, XAML, CSH, fonte de ícone com ligaduras ou os bons e velhos sprites PNG/CSS.

Site: icomoon.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com IcoMoon. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.