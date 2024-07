I Love PDF 2

iLovePDF 2 é um kit de ferramentas PDF online gratuito que permite aos usuários realizar várias operações em arquivos PDF, como mesclar, dividir, compactar, converter, girar, desbloquear e marcar documentos PDF com marca d'água. O site oferece uma ampla gama de ferramentas de conversão, permitindo aos usuários converter arquivos PDF de/para formatos populares como Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML e muito mais. Ele fornece um editor de PDF intuitivo que permite aos usuários criar ou editar documentos PDF online sem quaisquer limites. A plataforma inclui recursos para gerenciamento eficiente de PDFs, como mesclar vários PDFs, dividir PDFs únicos em arquivos separados e compactar PDFs para reduzir o tamanho do arquivo. A segurança é uma prioridade, com a capacidade de criptografar PDFs com senhas e definir permissões para controlar impressão, cópia e edição. O site oferece recursos de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para extrair texto de PDFs e imagens digitalizados, criando documentos PDF editáveis ​​e pesquisáveis. O iLovePDF 2 visa simplificar os fluxos de trabalho de PDF e fornecer uma experiência de usuário perfeita, com desempenho rápido e confiável em todos os dispositivos. O uso do site é gratuito e os desenvolvedores continuam adicionando mais ferramentas de conversão gratuitas ao longo do tempo.

