Hosting.co.uk oferece serviços de hospedagem na web confiáveis ​​​​e rápidos com base no Reino Unido. Seus serviços incluem hospedagem na web, hospedagem VPS, servidores dedicados e revenda de hospedagem, todos fornecidos por data centers do Reino Unido, garantindo altas velocidades e 99,9% de tempo de atividade. Eles fornecem recursos como configuração instantânea, migração gratuita e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana no Reino Unido. Hosting.co.uk enfatiza a segurança com proteção DDOS e certificados SSL. Eles oferecem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias e planos acessíveis, adequados para diversas necessidades de negócios.

Site: hosting.co.uk

