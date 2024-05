Hiver é uma poderosa plataforma de comunicação e colaboração que ajuda as organizações que usam o Google Workspace a interagir de forma significativa com seus clientes, funcionários e fornecedores. As equipes que usam o Hiver podem gerenciar com eficiência a comunicação multicanal, fornecer autoatendimento, automatizar o trabalho pesado, integrar-se aos seus aplicativos favoritos, garantir a conformidade com o SLA e obter insights de desempenho em tempo real para gerar melhores resultados de negócios. Sem sair do Gmail, nunca. A facilidade de uso do Hiver, curva de aprendizado zero, segurança e conformidade de classe mundial e suporte de primeira linha 24 horas por dia, 7 dias por semana tornam-no o software confiável para mais de 2.000 empresas em todo o mundo. Flexport, Pluralsight, Universidade de Harvard, Appsflyer, Oxford Business Group e Upwork, entre outros, são desenvolvidos pela Hiver.

Site: hiverhq.com

