Faça o seu dia. O novo HEY Calendar coloca o tempo a seu favor. Semana após semana, não mês após mês As pessoas pensam em dias e semanas, não em meses. O que é amanhã? Mais tarde esta semana? Semana que vem? O Calendário HEY é construído em torno de como você pensa, não de como os calendários de papel foram projetados. Hábitos e destaques Estabeleça um hábito, persista nele. Circule os eventos importantes para que se destaquem. Preencha seus dias com lembranças ou momentos – não apenas eventos. “Em algum momento desta semana” imita a vida real Precisa fazer uma troca de óleo? Obter algum dinheiro no caixa eletrônico? Escreva uma nota de agradecimento? Talvez esta semana ou na próxima, mas não tenho certeza de quando você terá uma chance? HEY sabe que “talvez” seja uma coisa real. E muito mais O Calendário HEY é um calendário completo com muitas novidades originais em convenções comuns - e não tão comuns. Em breve você se perguntará por que nem todos os calendários funcionam assim. - Definir contagens regressivas para eventos previstos - Use rótulos de dias para adicionar contexto aos dias - Configure subcalendários codificados por cores - Lembretes flexíveis para que você não perca

