Helcim é uma empresa de pagamentos que permite que empresas aceitem cartões de crédito com facilidade. Helcim se concentra em fornecer um serviço de pagamento melhor, facilitando a inscrição, fornecendo ferramentas de pagamento mais inteligentes e tornando o pagamento mais acessível. Sabemos que receber pagamentos é fundamental para o seu negócio, por isso estamos comprometidos em oferecer uma melhor experiência de processamento de cartão de crédito em cada etapa do processo. Você pode se inscrever para uma conta Helcim em minutos. Sem burocracia complicada e com fácil aprovação on-line, você pode começar imediatamente. Sua conta Helcim permite que você aceite pagamentos de seus clientes pessoalmente, online, no aplicativo, por telefone, por fatura e muito mais - e temos orgulho de oferecer toda essa flexibilidade sem nenhum custo extra.

Site: helcim.com

