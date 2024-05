Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Happyml é um assistente de IA que permite usar comandos simples de voz ou texto para controlar facilmente seus aplicativos de software para concluir tarefas para você. Quanto mais aplicativos de software você conectar, mais poderoso se tornará seu assistente de IA. HappyML é uma ferramenta de IA que permite lançar chatbots de IA treinados em vários arquivos e sites em apenas 5 minutos. Esses chatbots são construídos usando modelos avançados de linguagem de IA, fornecendo recursos de conversação de ponta. Com HappyML, você pode conectar APIs, arquivos e sites facilmente e implantar chatbots em plataformas como Slack, Shopify, mensageiros e sites. A adesão ao HappyML é gratuita e não requer cartão de crédito. Basta inscrever-se com sua conta do Google ou criar uma nova para começar.

Site: happyml.com

