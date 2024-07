Hairgen.ai é uma ferramenta alimentada por IA que visa revolucionar o processo de antecipação dos resultados das cirurgias de transplante capilar FUE/FUT. Os usuários podem fazer upload de uma foto e a ferramenta irá gerar uma visualização fotorrealista de sua aparência pós-cirurgia para auxiliar na tomada de decisões. Isso pode resultar em maiores conversões para clínicas, aumentar o tráfego do site e aumentar o prestígio da utilização de tecnologia de ponta. A ferramenta foi projetada para ser fácil de usar; os usuários simplesmente carregam a foto do paciente, desenham a área geral de adição de cabelo e obtêm uma renderização fotorrealista em menos de 30 segundos. A ferramenta também oferece flexibilidade com cor, linha do cabelo e comprimento ajustáveis ​​para se alinhar às preferências do paciente. Incluídos em seus recursos estão a acessibilidade na nuvem, a capacidade de autoatendimento, a capacidade de permitir o upload direto pelos pacientes nos sites das clínicas e a possibilidade de ser incorporado como um aplicativo independente ou em um site externo. Isso significa que nenhum equipamento ou instalação especial é necessário. As renderizações acontecem rapidamente, sendo a ferramenta tolerante a fotos menos ideais para simulação. Embora as simulações sejam projetadas para refletir resultados realistas, Hairgen.ai enfatiza que as imagens geradas não devem ser interpretadas como uma garantia, mas sim como uma série de resultados visuais potenciais pós-transplante. A privacidade do paciente é estritamente mantida com dados não compartilhados com terceiros e uma opção para excluir automaticamente os dados do paciente de forma contínua. Além disso, as clínicas podem aproveitar a ferramenta como uma solução de marca branca, adicionando personalização para atender às suas necessidades exclusivas de marketing. Resumindo, Hairgen.ai é uma ferramenta poderosa que usa recursos de IA para aumentar o envolvimento e as conversões para clínicas de transplante capilar, fornecendo possíveis resultados visuais.

Site: hairgen.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Hairgen.ai. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.