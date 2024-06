Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de GreenSock Animation Platform no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pense no GSAP como o canivete suíço da animação... mas melhor. Ele anima qualquer coisa que o JavaScript possa tocar (propriedades CSS, objetos da biblioteca de tela, SVG, objetos genéricos, o que quer que seja) e resolve inúmeras inconsistências do navegador, tudo com velocidade incrível (até 20x mais rápido que o jQuery), incluindo aceleração automática de transformações por GPU. Consulte https://gsap.com/why-gsap/ para obter detalhes. A maioria das outras bibliotecas apenas anima propriedades CSS. Além disso, suas habilidades de sequenciamento e controles de tempo de execução são insignificantes em comparação. Simplificando, GSAP é a biblioteca de animação de alto desempenho mais robusta do planeta, provavelmente por isso que todas as principais redes de publicidade a excluem dos cálculos de tamanho de arquivo e a hospedam em seus CDNs. Ao contrário das estruturas monolíticas que determinam como você estrutura seus aplicativos, o GSAP é totalmente flexível; polvilhe onde quiser.

Site: gsap.com

