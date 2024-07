Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Gramara é um verificador gramatical baseado em IA que ajuda os usuários a escrever com fluência e clareza. Ele pode ser usado para atualizar gramática, dicção e estilo e está disponível em vários idiomas. Gramara pode ser usado para destacar automaticamente palavras incorretas ou estranhas e traduzir um inglês ruim em frases mais fluentes e naturais. Ele ainda permite que os usuários escolham seu estilo de escrita e tom de voz e possam traduzir frases corrigidas para seu idioma nativo. Gramara é de uso gratuito e oferece Termos de Serviço e uma Política de Privacidade. É fabricado no Canadá pela Vectica Systems Ltd.

Site: gramara.com

