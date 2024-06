Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de GPT for Slides no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

GPT for Slides é uma ferramenta baseada em IA que permite aos usuários desenvolver rapidamente apresentações a partir de texto. Ele pode ser usado como um complemento do Google Slide ou como um aplicativo da web independente. A ferramenta funciona resumindo e transformando conteúdo, com a capacidade de inserir diversos tipos de informações, incluindo tópicos gerais, texto, URLs do Youtube ou PDFs para gerar uma apresentação organizada. Os usuários têm a flexibilidade de influenciar a duração da produção especificando o número de slides. A ferramenta também pode incorporar imagens em cada slide para um apelo visual mais atraente. GPT for Slides oferece suporte a uma infinidade de idiomas e integra-se à Wikipedia para extrair informações para apresentações. Também acomoda a conversão de URLs em apresentações e pode criar gráficos a partir de texto. A facilidade de uso é um ponto focal, pois todo o processo de criação de uma apresentação a partir de um grande texto ou tópico pode ser concluído em poucos minutos. Depois que uma apresentação é gerada, os usuários podem optar convenientemente por baixá-la como um arquivo PPTX. A ferramenta pode ser instalada no Google Workspace Marketplace, com permissões necessárias para acesso.

Site: gptforslides.app

