GPayments se estabeleceu como líder de mercado há mais de 3 décadas, fornecendo soluções de prevenção de fraudes assistidas por IA. Nossa utilização da Autenticação Forte do Cliente (SCA) inspira confiança no processo de Prevenção de Fraudes. Orgulhamo-nos de construir e implementar as nossas soluções baseadas em padrões reconhecidos globalmente, como o EMVCo, que abrange a autenticação 3D Secure, bem como esquemas de cartões globais e locais. Nosso conjunto de soluções atende a uma ampla gama de clientes.

Site: gpayments.com

