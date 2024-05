Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Plataforma unificada de mensagens corporativas para marcas líderes do mundo. A Glowing permite que marcas líderes globais e seus clientes troquem mensagens de texto por meio de plataformas populares de mensagens móveis existentes. Nossa solução permite que as marcas atraiam a geração millennials (e outros viajantes digitais), bem como os “convidados silenciosos” que preferem as mensagens como seu principal canal de comunicação.

Site: glowing.io

