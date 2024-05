Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Glider AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Glider AI Skill Intelligence Platform, vencedora do SIA 2021 pela tecnologia de RH mais inovadora, fornece soluções de contratação, incluindo avaliações virtuais, entrevistas de codificação/vídeo, bots de tela e muito mais para dimensionar a contratação de talentos de qualidade para empresas, empresas de recrutamento e MSPs. Marcas globais como Intuit, PwC, Amazon e Capital One confiam na Glider para validar a qualidade dos candidatos e se adequar a qualquer função em qualquer setor. Em média, os clientes observam uma taxa de colocação 3x, uma redução de 50% no tempo de preenchimento e uma melhoria de 98% na satisfação dos candidatos. Para obter mais informações, visite Glider AI.

Site: glider.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Glider AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.