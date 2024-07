GliaStudio é uma plataforma de vídeo automatizada que capacita equipes a divulgar conteúdo com vídeos curtos. Ele usa tecnologia de IA para transformar artigos em vídeos em minutos. Ele apresenta resumo automático de texto para condensar textos longos em resumos curtos, recursos de mídia abundantes para visualizar com vários ativos de mídia e temas e recursos de marca para personalizar para uma marca consistente. O GliaStudio também permite que os usuários liberem 50% do tempo dos criadores de conteúdo para que possam se envolver em um trabalho de maior qualidade. Com o GliaStudio, as equipes podem gerar vídeos a partir de conteúdo de notícias, postagens sociais, eventos esportivos ao vivo e dados estatísticos em minutos e aumentar o volume de produção de vídeo em 10 vezes. O GliaStudio conta com a confiança de editores influentes como Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT e ZHIBO. Ele também fornece acesso gratuito a ativos de mídia de alta qualidade.

Site: gliacloud.com

