Glasses Gone é uma ferramenta de IA projetada para retoque de fotos de retratos, com foco específico na remoção de óculos ou óculos do rosto do sujeito. Ao aproveitar a tecnologia de IA, a ferramenta promete remoção rápida e eficiente dos óculos em apenas alguns minutos. Para obter os melhores resultados, os usuários são aconselhados a fazer upload de fotos de retratos em que os objetos estejam olhando para frente, pois isso aumentará a precisão do processo de remoção dos óculos. Também é recomendado selecionar fotos onde as cores da moldura sejam simples e bem definidas para melhor desempenho. No entanto, observe que molduras claras ou padronizadas podem não produzir resultados satisfatórios. A ferramenta oferece uma opção de corte em formato quadrado, permitindo aos usuários ajustar e mover a caixa de corte após enviar suas imagens para garantir que o resultado final esteja em formato quadrado. até a remoção dos óculos, o Glasses Gone afirma oferecer uma garantia de devolução do dinheiro se os usuários acharem o resultado insatisfatório. Para melhorar ainda mais a qualidade das imagens retocadas, a ferramenta sugere o uso de ferramentas complementares gratuitas, como o clipdrop, para limpar quaisquer artefatos remanescentes.Glasses Gone é um serviço prestado pela GLASSES.GONE e está sujeito aos seus Termos de Serviço e Política de Privacidade. .

