Gfycat (JIFEE-cat) é uma empresa de hospedagem de vídeos curtos gerados por usuários, fundada por Richard Rabbat, Dan McEleney e Jeff Harris. Foi um dos primeiros serviços da web a oferecer codificação de vídeo de GIFs em 2013. Foi incorporado em 2015 e desde então arrecadou US$ 12 milhões em financiamento inicial. Atualmente, o Gfycat oferece uma plataforma da web para upload e hospedagem de conteúdo de vídeo curto, bem como um iMessage app, um aplicativo Android e o aplicativo GIF Brewery macOS para criação de GIF e vídeo. Também possui integrações com Reddit, aplicativo de mensagens Tango, Microsoft Outlook, Skype e WordPress, entre outros. Foi finalista do Advertising Age Creativity Awards 2016 na categoria "Startup to Watch". Gfycat atualmente está entre os 57 primeiros nos EUA, com mais de 130 milhões de usuários ativos mensais. Os seus utilizadores estão concentrados principalmente em países de língua inglesa, com uma presença significativa na Europa e na América Latina. Suporta dezesseis idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, russo, ucraniano, japonês, chinês (tradicional e simplificado), coreano e árabe. Os usuários se enquadram principalmente na faixa etária de 18 a 35 anos. A Gfycat possui escritórios em Edmonton, Alberta e Palo Alto, Califórnia. Em 2018, a Gfycat sofreu uma suposta violação de dados; cerca de 8 milhões de contas foram comprometidas e seu banco de dados foi colocado à venda no Dream Market. Em dezembro de 2019, Gfycat iniciou redgifs.com para conteúdo adulto. Em 12 de maio de 2020, Gfycat baniu completamente o conteúdo adulto. Todo o conteúdo adulto foi movido para Redgifs.com.

