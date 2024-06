Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Getfloorplan no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Getfloorplan é um serviço baseado em IA que permite aos usuários criar de forma rápida e fácil plantas baixas detalhadas em 2D e 3D, bem como tours virtuais em 360°. Usando Getfloorplan, os usuários podem fazer upload de uma planta baixa ou esboço em apenas um minuto, e a IA cuidará do resto. Com Getfloorplan, os usuários podem esperar um pacote completo de materiais de alta qualidade em apenas meia hora, a um preço acessível. O serviço foi projetado para ser simples de usar, com um widget disponível em todos os dispositivos e ferramentas para alternar, pesquisar e percorrer o plano. Getfloorplan também oferece automação econômica para manter os preços baixos e processamento rápido de até 1.000 renderizações diariamente. Os clientes relatam um aumento de até 30% nas chamadas ao usar plantas baixas em 2D, 3D e tours virtuais da Getfloorplan. As avaliações dos clientes confirmam a economia de tempo e dinheiro e a alta qualidade dos materiais.

