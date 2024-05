Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Genuity no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Faça a TI com a rede Genuity IT. Uma plataforma SaaS para gerenciar TI e comprar software e serviços a preços de atacado. Tudo por menos de um dólar por dia. Genuity é um balcão único para empresas gerenciarem TI e comprarem software empresarial. As empresas usam o Genuity para monitorar todos os laptops da empresa, gerenciar solicitações de suporte de funcionários e comprar software a preços de atacado.

Site: gogenuity.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Genuity. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.