Genie AI é uma ferramenta de assistente jurídico com tecnologia de IA que permite aos usuários redigir, negociar e revisar documentos jurídicos comerciais com segurança, sem a necessidade de um advogado. A ferramenta é alimentada por GPT-4 e o maior banco de dados jurídico de código aberto do mundo. Com mais de 4.700 modelos gratuitos, os usuários podem escolher entre uma ampla variedade de modelos jurídicos atualizados regularmente, cobrindo vários setores, da tecnologia à manufatura. O assistente de IA do Genie AI oferece vários recursos para aprimorar o processo de elaboração de documentos jurídicos. Ele pode destacar riscos em um contrato, explicar cláusulas em termos simples, sugerir cláusulas alternativas, fazer alterações usando o controle de alterações, destacar definições não utilizadas e resumir obrigações contratuais. Também oferece recursos como colaboração em tempo real com equipes e contrapartes em uma única plataforma, acesso a uma biblioteca de cláusulas contextuais e uma grande biblioteca jurídica que é atualizada regularmente por especialistas jurídicos. Times, Forbes e TechCrunch. Também colaborou com organizações de prestígio como Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First e o departamento de Inovação e Empresa da University College London. Genie AI garante privacidade e segurança de dados com certificação ISO27001, criptografia de 256 bits, controle de acesso e auditorias externas regulares. A ferramenta oferece diferentes planos de preços, incluindo uma opção gratuita, bem como opções para criação de documentos assistidos por IA. No geral, Genie AI é um assistente jurídico de IA abrangente que capacita os usuários a navegar no cenário jurídico de maneira eficiente e econômica.

