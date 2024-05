Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Ganttic no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Ganttic é uma ferramenta de planejamento de recursos e gerenciamento de portfólio de projetos, que fornece aos usuários uma visão geral de suas tarefas, projetos e recursos. Obtenha insights, eficiência e controle do processo de planejamento. A plataforma é ideal para planejar múltiplos projetos, pois permite agendar pessoas, equipamentos, ferramentas e instalações simultaneamente. A interface de arrastar e soltar ajuda a realocar recursos rapidamente e os relatórios medem o desempenho, garantindo maior eficiência. Acompanhe o progresso do projeto com gráficos de Gantt visuais e compartilháveis, mantendo toda a equipe informada. Faça atualizações instantaneamente e de qualquer lugar na plataforma baseada em nuvem. Ganttic é uma solução flexível para usuários de todos os setores. Implemente sua própria metodologia de planejamento e veja os planos se tornarem realidade. Com sede na Estónia, temos servido clientes de todos os cantos do mundo nos últimos 10 anos. Comece um teste gratuito hoje e veja por si mesmo.

Site: ganttic.com

