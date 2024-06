Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Functionize no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Functionize oferece uma plataforma de teste inteligente que incorpora tecnologias de IA e aprendizado de máquina para automatizar o meticuloso processo de teste de software. Trabalhamos com equipes de todos os tamanhos e conjuntos de habilidades para melhorar a criação de testes, eliminar falhas nos testes e acelerar lançamentos com testes em escala elástica na nuvem. Ao adotar uma abordagem de aprendizado de máquina para a qualidade, a Functionize permite que as empresas forneçam software de maior qualidade com mais rapidez. A Functionize é reconhecida pelo Gartner em sua lista de fornecedores interessantes em Agile e DevOps por inovação e conta com a confiança de empresas líderes, incluindo Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell e Logitech.

Site: functionize.com

