FreeSubtitles.Ai é uma ferramenta de IA que gera legendas para conteúdo de áudio e vídeo gratuitamente. Ele está disponível no GitHub e oferece várias opções, incluindo entrada automática de link de download, seleção de idioma e modelo para diferentes níveis de precisão e tradução para diferentes idiomas. A ferramenta permite aos usuários fazer upload de arquivos com tamanho máximo de 300 MB e duração de uma hora, enquanto usuários pagos podem fazer upload de arquivos de até 10 GB e duração de 10 horas. A quantidade máxima de fila é zero e há quatro trabalhos ativos em execução. Os usuários podem pular para a frente da fila optando por recursos pagos. A ferramenta oferece 111 opções de idioma, incluindo detecção automática para eficiência ideal e a capacidade de escolher entre nove modelos de tamanhos e precisão variados, com modelos maiores oferecendo maior precisão, mas demorando mais. A ferramenta também oferece tradução para diversos idiomas, tornando-a altamente versátil para usuários com público internacional. A ferramenta é gratuita para uso em arquivos de até 300 MB e duração de até uma hora, enquanto os recursos pagos oferecem maior flexibilidade. A ferramenta exige que os usuários selecionem ou soltem o arquivo de áudio ou vídeo e selecionem as opções necessárias antes do início do processo de transcrição. No geral, Transcribe File é uma ferramenta confiável que gera legendas com precisão, sendo uma ótima opção para criadores de conteúdo com recursos limitados.

Site: freesubtitles.ai

