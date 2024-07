Frameright é uma ferramenta que permite que criadores, desenvolvedores e empresas garantam que suas imagens sejam exibidas no tamanho perfeito para cada contêiner e tela. A ferramenta aborda o desafio de as imagens não serem exibidas conforme o esperado devido aos diferentes requisitos de canal e tamanho de tela na web. Usando a tecnologia Image Display Control (IDC) da Frameright, as imagens se tornam inteligentes e adaptáveis, independentemente de onde sejam publicadas. A IA personalizada da ferramenta alimenta uma interface (IU) amigável, permitindo um processamento de imagem rápido e suave. As instruções são salvas nos campos de metadados de cada arquivo, e as informações corretas sobre o tamanho da imagem são facilmente acessíveis por meio de bibliotecas e componentes de código aberto. O Frameright melhora os fluxos de trabalho de processamento de imagens e os ativos preparados para o futuro, ao mesmo tempo que se integra perfeitamente aos sistemas existentes. O IDC facilita a comunicação entre diferentes partes do processo de produção, facilitando a publicação diária de imagens e as renovações de layout. O Frameright capacita os criadores de conteúdo, oferecendo controle essencial sobre histórias visuais e garantindo que as imagens tenham a aparência pretendida. Ele fornece precisão de pixel e enquadramento de imagem baseado em código para desenvolvedores, sem a necessidade de hacks CSS. As empresas podem maximizar o valor de seus ativos e evitar erros dispendiosos. O IDC é um ecossistema aberto que prioriza colocar as imagens e os criadores de imagens de volta no controle. Frameright oferece uma IA exclusiva que entende estilos individuais, fazendo com que os usuários se destaquem na multidão. A ferramenta foi projetada para funcionar perfeitamente com vários setores, incluindo fotografia, criação de conteúdo e desenvolvimento web.

Site: frameright.io

