Primeira página com curadoria da comunidade para os lançamentos que moldam a cultura onchain. No Forage, os curadores da comunidade, chamados de “forrageadores”, criam páginas de lançamento dos projetos que desejam destacar. As páginas de lançamento combinam um comunicado à imprensa e uma menta comemorativa em uma única página elegante projetada para se espalhar como um incêndio. Esses lançamentos são selecionados na página inicial do Forage.xyz, onde obtêm apoio na forma de balas. Quando os construtores criam uma página de lançamento no Forage, usamos as mais recentes inovações em distribuição onchain para recomendar seu lançamento a mais pessoas que estarão alinhadas com seu trabalho.

Site: forage.xyz

