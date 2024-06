FlowGPT é uma ferramenta de IA que fornece uma interface visual para ChatGPT, uma ferramenta de chatbot em um quadro de tela. FlowGPT melhora a estrutura e a clareza da conversa, permitindo conversas visuais multithread. A ferramenta oferece vários nós para gerenciar conversas com facilidade, permitindo aos usuários ficar de olho no panorama geral, compartilhar ideias, obter feedback e melhorar seu trabalho. Além disso, o FlowGPT fornece acesso instantâneo a documentos sem atrasos ou complicações. Os usuários podem realizar pesquisas sobre qualquer assunto com o poder do ChatGPT. A ferramenta apresenta vários exemplos, como dicas de redação, marketing, redação de não ficção e planejamento de refeições saudáveis. Seu recurso de paralelismo repete uma forma gramatical para dar ritmo às linhas, enquanto seu recurso de antítese coloca duas palavras opostas lado a lado para enfatizar os opostos. Seu recurso de epístrofe se repete no final de cláusulas sucessivas para adicionar um pequeno sinal sonoro. O FlowGPT opera em um modelo de pagamento conforme você cresce, o que significa que não há assinaturas mensais. Em vez disso, os usuários pagam apenas pelas palavras de IA que usam. A plataforma usa a API OpenAI ChatGPT nos bastidores para contar o número de palavras de IA usadas, que inclui texto de entrada e saída. No geral, FlowGPT é uma ferramenta poderosa para visualizar e estruturar conversas de IA com flexibilidade para atender às necessidades individuais.

Site: flowgpt.ai

