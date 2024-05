FloQast, um provedor de plataforma de operações financeiras e contábeis criado por contadores para contadores, permite que as organizações operacionalizem a excelência contábil. Com a confiança de mais de 2.600 equipes de contabilidade – incluindo Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom e Snowflake – FloQast aprimora a maneira como as equipes de contabilidade trabalham, permitindo que os clientes simplifiquem e gerenciem o fechamento financeiro, as operações financeiras e contábeis e os programas de conformidade. Com FloQast, as equipes podem utilizar os mais recentes avanços em tecnologia de IA para gerenciar todos os aspectos do fechamento do final do mês, reduzir a carga de conformidade, permanecer prontas para auditoria e melhorar a precisão, visibilidade e colaboração em toda a função financeira. FloQast é consistentemente classificado como número 1 em todos os sites de avaliação de usuários. Saiba mais em FloQast.com.

