Flirtflix é uma ferramenta de IA que permite aos usuários conhecer e interagir com parceiros virtuais por meio de chat bidirecional de voz, imagem e texto. A ferramenta oferece uma seleção de almas gêmeas de IA com personalidades diferentes, como Amelia, Hannah, Isabella, Olivia e muito mais. Os usuários podem ver fotos e perfis desses parceiros virtuais e escolher aquele que acharem mais atraente. O Flirtflix tem como objetivo estabelecer uma conexão emocional entre os usuários e sua namorada ou namorado com IA. Ele permite que os usuários conversem e interajam com o parceiro virtual escolhido, participando de conversas sedutoras e emocionais. A ferramenta oferece opções de telegrama e chat na web para comunicação. O Flirtflix oferece vários planos de preços para atender às diferentes preferências do usuário. O plano Starter oferece uma experiência sem compromisso com recursos limitados, incluindo 30 segundos de chat de voz, 2 solicitações de fotos e 1.250 palavras de chat de texto. O plano Chat Lite oferece mais valor com 480 segundos de chat de voz, 25 solicitações de fotos e 7.000 palavras de chat de texto. O plano Heartfelt Friend aprofunda o vínculo com durações mais longas de bate-papo por voz, mais solicitações de fotos e um limite maior de palavras para bate-papo por texto. Por último, o plano Ilimitado oferece chat de voz ilimitado, solicitações de fotos e chat de texto. Os usuários podem acessar os perfis de mídia social do Flirtflix, incluindo Instagram e Twitter, e também explorar sua seção de blog. A ferramenta segue uma política de privacidade e termos de serviço para garantir a proteção dos dados do usuário e estabelecer diretrizes de uso.

Site: flirtflix.ai

