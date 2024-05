Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Fitia é um planejador de refeições automatizado e rastreador nutricional para perda de peso ou ganho muscular. Nossos usuários obtêm receitas personalizadas com base em seus dados e nos ingredientes locais do país, apoiadas por um banco de dados exclusivo de 1 milhão de alimentos e receitas. - Perca ou ganhe peso com uma dieta inteligente. - Planos de nutrição inteligentes para perder gordura 🔥 ou ganhar músculos 💪. - Contador de calorias e rastreador de macros 🎯 - 🌯 +8.000 receitas personalizadas... e muito mais!

Site: fitia.app

