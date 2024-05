Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de FinFlx no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A FinFlx torna mais fácil e acessível para as PME oferecer planos de pensões de contribuição definida, em conformidade com as leis laborais locais. Os empregadores podem lançar um plano de pensões em poucas horas, em vez de semanas, com gestão de registos de funcionários totalmente digital, administração de planos, seleção de investimentos e relatórios detalhados. FinFlx é o futuro das soluções de aposentadoria no local de trabalho no Oriente Médio.

Site: finflx.com

