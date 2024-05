Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Findity é uma plataforma de gerenciamento de despesas que permite aos parceiros levar sua própria solução de gerenciamento de despesas ao mercado – como um aplicativo de marca branca ou por meio de APIs. A plataforma automatiza despesas, milhas, entretenimento e diárias das empresas em um só lugar. Com integrações com os principais softwares e cartões de contabilidade e folha de pagamento, a solução eleva a oferta dos parceiros com uma experiência de despesas perfeita e totalmente compatível para seus clientes.

Site: findity.com

